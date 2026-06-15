El Estadio Monterrey se pinta de fiesta bajo un cielo nublado

Pese a que el ambiente es de fiesta total, el clima ha comenzado a jugar su propio partido pues ya se reportan fuertes precipitaciones y tormenta eléctrica.

Los aficionados han comenzado a ingresar bajo un cielo completamente nublado al Estadio Monterrey previo al silbatazo inicial del esperado encuentro entre las selecciones de Suecia y Túnez.

Desde las primeras horas del día, los seguidores de ambos conjuntos se congregaron en las inmediaciones del recinto.

La experiencia para los asistentes comenzó mucho antes de ocupar sus butacas, ya que el estadio ha habilitado una exclusiva zona para fanáticos en su interior. En este espacio, los presentes pueden disfrutar de diversas experiencias diferenciadas.

Pese a que el ambiente es de fiesta total, el clima ha comenzado a jugar su propio partido: mientras los fans esperan bajo un cielo densamente nublado, ya se reportan fuertes precipitaciones y tormenta eléctrica en la zona sur de la ciudad.

El encuentro está programado para iniciar en punto de las 20:00 horas, momento en que el Estadio Monterrey vibrará con el debut de estas dos naciones en el primer partido en suelo regiomontano.

Por ahora, el flujo de ingreso se mantiene constante y fluido, con una marea de colores que anticipa una noche memorable para el balompié internacional.