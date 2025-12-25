El Elfo Travieso se despide; ¿cuando regresa al Polo Norte?

Este pequeño lleno de curiosidad tiene que volver al Polo Norte antes de Navidad, para contarle a Santa Claus si los niños de su casa realmente se portaron bien

El Elfo Travieso, o mejor conocido como "Elf on the Shelf" se ha convertido en una de las tradiciones más importantes para los niños en los últimos años.

Este pequeño pero muy curioso Elfo aparece en las casas el primer día de diciembre, con la misión de observar el comportamiento de los niños y reportarlo a Santa Claus.

Esta costumbre fue adoptada por muchas familias, como una forma de mantener viva la magia de la Navidad.

¿Cuando se va el Elfo Travieso?

Elfie se despide de los hogares la noche del 24 de diciembre para regresar al Polo Norte.

De acuerdo con la historia, Santa Claus recoge a los elfos durante su recorrido de entrega de regalos por el mundo.

Es por ello, que para el día 25 ya no vuelve a verse entre las casas, porque ya volvió al Polo Norte.

Aunque su despedida puede causar nostalgia entre los más pequeños, también representa el inicio de uno de los momentos más esperados del año: la mañana de Navidad.