El Cuchillo requiere rehabilitación por deterioro: Samuel García

El mandatario estatal señaló que requiere atención preventiva para evitar que la cortina comience a inclinarse o que se presenten fallas en las compuertas

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La presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, Nuevo León, presenta deterioro tanto en su cortina como en el dique o muro de contención del embalse, por lo que es necesario realizar trabajos de rehabilitación antes de que los daños representen un riesgo mayor, advirtió el gobernador Samuel García.

El mandatario estatal señaló que la infraestructura hidráulica requiere atención preventiva para evitar que la cortina comience a inclinarse o que se presenten fallas en las compuertas.

“Lo que no queremos es que se empiece a inclinar o que la compuerta tenga detalles y un día que la abras, imagínense que se abra la compuerta y no se cierre, cállate. Entonces estamos obligados a meterle y repararla”, precisó García Sepúlveda.

De acuerdo con el gobernador, el plan ejecutivo para intervenir la presa ya está elaborado y el financiamiento se encuentra asegurado por parte del Gobierno federal. Explicó que el compromiso fue realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Afortunadamente la presidenta cuando vino a CAINTRA, se acuerdan de la venta Xignux de PROLEC a GE Vernova fue una venta de 5 billones de dólares, salió un impuesto a pagar muy alto, la verdad es que desconozco el monto, desconozco cuánto pagó la empresa pero la presidenta nos prometió en CAINTRA que ese dinero se iba a usar para el agua de Nuevo León y entonces me preguntó qué proyecto se tiene listo que nos sea el Panuco”, precisó Samuel García.

El proyecto contempla rehabilitar todo el dique de la presa, inaugurada en 1994, y elevar la cortina cuatro metros adicionales.

Para estos trabajos se estima una inversión de 3 mil millones de pesos: mil millones de pesos serían destinados a la reparación del perímetro y otros 2 mil millones al incremento de altura de la pared.

El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón, destacó que la sobreelevación permitiría fortalecer la seguridad hídrica de Nuevo León.

“La sobreelevación de El Cuchillo ya lo comentó el gobernador es un gran proyecto, estamos empujando para que avance cuanto antes, sin duda cambiaría la resiliencia hídrica de la ciudad”, indicó.

Sin embargo, el proyecto todavía no cuenta con la autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El Gobierno de Nuevo León se encuentra preparando la propuesta para presentarla ante la dependencia federal.

Además de reducir los riesgos asociados a una eventual falla de las compuertas y evitar un posible desbordamiento, la elevación de la cortina permitiría incrementar de manera considerable la capacidad de almacenamiento del embalse.

La presa tiene una capacidad de almacenar alrededor de mil millones de metros cúbicos, pero actualmente, debido a las condiciones de la infraestructura, su almacenamiento está limitado al 80 por ciento, de acuerdo con recomendaciones de Conagua. Con la sobreelevación, la capacidad podría llegar hasta los 2 mil millones de metros cúbicos.

“Si subimos la cortina 4 metros en una buena lluvia esta presa puede almacenar 2 mil litros por segundo. Tendría Nuevo León el doble de agua. Con la cortina vieja, así como está no conviene que llegue ni siquiera a 800 millones de m3, es decir, una presa de mil millones solo no están dejando almacenar el 80% por eso ustedes pueden ver con todo y el tema de Trump y que si abrieron la cortina y demás siempre andamos entre 65 y 80”, precisó Samuel García.