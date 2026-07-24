El calor ya cobra factura en NL con 41 personas afectadas

Durante la actual temporada de calor, 37 personas han sufrido un golpe de calor y cuatro más deshidratación en Nuevo León

Treinta y siete de los 41 casos relacionados con las altas temperaturas registrados este año en Nuevo León corresponden a golpes de calor.

La cifra refleja que esta condición representa la principal afectación provocada por el intenso calor que se vive en la entidad.

Advierten sobre los síntomas del golpe de calor

Aunque muchas personas creen que un mareo o el cansancio después de estar bajo el sol solo significan deshidratación, especialistas advierten que un golpe de calor puede presentar síntomas similares, pero con consecuencias mucho más graves si no se atiende a tiempo.

El médico familiar del Hospital Red CAM, Mario Alberto Calvillo Castro, explicó que la deshidratación puede originarse por diferentes causas, como enfermedades diarreicas o la falta de consumo de líquidos. En cambio, el golpe de calor ocurre por una exposición prolongada a las altas temperaturas y, además de la pérdida de líquidos, provoca alteraciones en el estado de alerta que pueden poner en riesgo la vida.

Entre los principales síntomas se encuentran la somnolencia, confusión, desmayos, boca seca, sed intensa y un aumento importante de la temperatura corporal. El especialista señaló que cuando una persona comienza a perder el estado de conciencia, ya se trata de una emergencia médica que requiere atención inmediata.

El panorama obliga a mantener las medidas de prevención, ya que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , durante la canícula persistirá un ambiente de caluroso a muy caluroso en Nuevo León, con temperaturas de entre 30 y 45 grados en los próximos días.

Recomiendan recordar la palabra “CALOR”

Para reducir el riesgo de sufrir un golpe de calor, el especialista recomienda recordar la palabra “CALOR”.

C: Cuidado: Cuidar la piel con protector solar de FPS 50 o superior.

Cuidar la piel con protector solar de FPS 50 o superior. A: Agua: Mantenerse bien hidratado con agua y, si hubo mucha sudoración, consumir electrolitos.

Mantenerse bien hidratado con agua y, si hubo mucha sudoración, consumir electrolitos. L: Límite: Limitar la exposición al sol, especialmente entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Limitar la exposición al sol, especialmente entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. O: Ojo: Poner especial atención a los grupos vulnerables, como niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, ya que ellos son más propensos a pasar por un golpe de calor:

Poner especial atención a los grupos vulnerables, como niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, ya que ellos son más propensos a pasar por un golpe de calor: R: Refugio: Buscar refugio en la sombra y utilizar ropa protectora, sombreros o sombrillas.

Con estas temperaturas, cargar una botella de agua, usar bloqueador solar y evitar permanecer bajo el sol durante las horas de mayor intensidad puede ayudar a evitar que la estadística de personas afectadas por el calor continúe aumentando.