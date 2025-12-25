El Año Nuevo llegará con temperaturas frías a Nuevo León

Después de una Noche Buena y una Navidad con ambiente cálido, todo parece indicar que la próxima semana finalmente llegará el invierno.
Los pronósticos del tiempo apuntan a que para el fin de año el termómetro registrará temperaturas de un solo dígito, un descenso que estaría llegando a partir del próximo domingo.
Arlette Fernández, integrante del equipo de meteorología de Azteca Noreste, adelantó que el bloqueo que actualmente tiene el aire frío desde el norte finalmente desaparecerá.
Por lo que ese tiempo estable que actualmentes se mantiene sobre el noreste de México estaría cambiando en los últimos días el 2025.
¿Qué temperaturas se esperan para Año Nuevo?
El pronóstico extendido permite adelantar que para el próximo martes y miércoles los valores en el termómetro estarán por debajo de los 10 grados.
Será desde el domingo que un sistema frontal esté llegando acompañado de nubosidad, y una probabilidad nocturna de precipitación.
Estas condiciones prevalecerán también para el día lunes donde la máxima será cercana a los 13 grados, con presencia de viento.
Posteriormete el descenso será notorio para el martes 30 y el miércoles 31 de dicimbre, ya que se espera que se registren mínimas de 6 o 8 grados.
Ese ambiente frío se mantendrá en las últimas horas del año y permitirá a los regiomontanos recibir con un ambiente más decembrino el 2026, aunque ya con un cielo despejado y una temperatura máxima que rondaría cerca de los 20 grados.
- Domingo: minima de 18 y máxima de 26. Parcialmente soleado , viento y 30% de probabilidad de lluvia.
- Lunes: mínima de 10 y máxima de 13. Mayormente nublado, viento y 50% de probabilidad de lluvia.
- Martes: mínima de 8 y máxima de 15. Cielo soleado.
- Miércoles: mínima de 6 y máxima de 17. Cielo soleado.
- Jueves: mínima de 9 y máxima de 19. Cielo soleado.