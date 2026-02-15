El amor llega por el estómago y los antojos este 14 de febrero

En las panaderías y pastelerías las vitrinas ya se llenaron de detalles pensados para enamorar con opciones dulces y especiales

Dicen que el amor entra por el estómago… y este 14 de febrero la invitación es a consentir el paladar y el corazón. Una opción dulce y muy especial es disfrutar de un buen postre, y mejor aún si es compartido.

En la Panadería y Pastelería Azaico las vitrinas ya se llenaron de detalles pensados para enamorar.

La novedad son los mini pasteles de dos pisos, de menos de 15 centímetros, totalmente personalizados: del color que quieras, con sabor a mantequilla y ese aroma irresistible que anuncia algo bueno desde que cruzas la puerta.

Hay opciones para todos los estilos: pasteles y mini pasteles con frases especiales para este Día del Amor, y hasta alternativas para quienes planean dar el gran paso, como un pastel blanco con un anillo encima, ideal para una propuesta inolvidable.

Pero la experiencia no termina ahí. También se puede elegir entre brownies, croissants, cupcakes, hojarascas, pan dulce y, por supuesto, un buen café para acompañar la charla. Todo pensado para disfrutar sin prisas.

Si este 14 de febrero la idea es regalar algo distinto o simplemente compartir un momento agradable, Azaico se convierte en un punto de encuentro perfecto: un lugar amable, dulce y acogedor, donde el amor se celebra bocado a bocado.