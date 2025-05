'El agua es para NL': Samuel ante tratado de aguas con EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el estado de Nuevo León con la presa El Cuchillo no entra en el acuerdo de aguas fronterizas de 1944

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que dentro de los márgenes de la entrega de agua a Estados Unidos, el estado de Nuevo León con la presa El Cuchillo no entra en el acuerdo.

Ante esto, el gobernador Samuel García, reitero la declaración de la mandataria del país exponiendo que "el agua es para Nuevo León y se queda en México", se lee en sus redes sociales.

Tal como lo dijo hoy la presidenta @Claudiashein en la mañanera: nuestra presa El Cuchillo NO entra en el tratado de aguas con Estados Unidos. No es presa internacional y su agua es para Nuevo León y se queda en México. pic.twitter.com/QsciXeQM23 — Samuel García (@samuel_garcias) April 29, 2025

La presa El Cuchillo al no ser de margen internacional no entra en el tratado de aguas fronterizas de 1944.

Sheinbaum dijo que México no había entregado su parte desde hace ya varios años "no por que no se quisiera, sino por que había sequía". Y ante esto se realizó un cálculo del porcentaje de agua que hay en las presas y cuánto se puede entregar sin afectar al país.

Dentro del márgen obtenido están los gobiernos estatales de Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila que llegaron al acuerdo interno del límite de agua para entregar sin poner en riesgo la región.

Sheinbaum informó que su Gobierno trabaja en un plan de riegoeficiencia en Chihuahua, Coahuila y Sonora para que en un futuro facilite el traslado de aguas a Estados Unidos.

