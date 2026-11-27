Ejidos en Galeana se pintan de 'blanco' este jueves

Por: Olivia Martínez 26 Noviembre 2026, 09:18 Compartir

Protección Civil de Nuevo León reportó la presencia de heladas en ejidos como La Joya, en donde se presentó escarcha sobre superficies

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En las primeras horas de este jueves se registraron bajas temperaturas en el municipio de Galeana, tanto en la cabecera municipal como en las zonas altas. Información compartida por Protección Civil estatal indica que, en estas condiciones, se reportó la presencia de heladas, fenómeno que ocurre cuando la temperatura del aire desciende hasta los 0 °C o por debajo, provocando que la humedad presente en las superficies se congele y pueda formar una capa de hielo. En el ejido La Joya, se reportó la presencia de escarcha, pequeños cristales de hielo que se forman sobre superficies como vegetación, vehículos y terrenos, debido a las bajas temperaturas. Recomendaciones: Abrígate adecuadamente y evita los cambios bruscos de temperatura.

Conduce con precaución, especialmente en caminos de zonas altas donde puede existir hielo en la superficie.

Protege a niñas, niños, adultos mayores y mascotas de la exposición al frío.