Ejercen acción penal contra pareja por matar a hombre en Juárez

Los agresores habrían confrontado al hombre, quien se negó a pertenecer a un grupo delictivo. Posteriormente, le apuntaron y dispararon con un arma de fuego

Óscar “N”, de 42 años, y Karina “N”, de 36, fueron notificados de una orden de aprehensión por el delito de homicidio, relacionado con el asesinato a balazos de un hombre ocurrido en julio en el municipio de Juárez.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplieron la orden el 28 de septiembre al interior de los Centros de Reinserción Social Estatales donde ambos permanecían internados por otros hechos.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Nuevo León, el homicidio ocurrió el 8 de julio frente a un domicilio de la calle Santa Clara, en la colonia Valle de Santa Isabel.

La víctima, identificada como José, de 34 años, se encontraba en el sitio cuando presuntamente llegó la pareja a bordo de una motocicleta.

Las indagatorias establecen que los agresores habrían confrontado al hombre, quien se negó a pertenecer a un grupo delictivo. Posteriormente, le apuntaron y dispararon con un arma de fuego corta, para después escapar a bordo de la motocicleta.

Al lugar acudieron autoridades tras recibir el reporte de una persona lesionada, pero encontraron a la víctima sin signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde un perito determinó que la causa de muerte fueron heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en distintas regiones anatómicas.

Óscar “N” y Karina “N” permanecen internados y a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.