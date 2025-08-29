Ejecutan y calcinan a pareja en la colonia Talleres de Monterrey

Una pareja fue asesinada a balazos y sus cuerpos junto con un tejaban fueron incendiados en plena vía pública en la colonia Talleres, en la zona centro de Monterrey.



El ataque ocurrió alrededor de las 23:00 horas del miércoles en el cruce de Prolongación Colón y Lorenzo de Aguilar, a escasos metros de las vías del tren, donde los vecinos, primero alarmados por los disparos, terminaron llamando al 911 al percatarse de un fuerte incendio que iluminaba la oscuridad del sector.



Minutos más tarde arribaron unidades de Bomberos de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey para sofocar las llamas, acompañados por elementos de la Policía que aseguraban la zona. La escena se tornó aún más macabra cuando, al apagar el fuego, emergieron entre los restos calcinados los cuerpos de un hombre y una mujer con huellas evidentes de múltiples impactos de bala.



Reportes preliminares indican que un agresor habría disparado en al menos 20 ocasiones contra la pareja, para luego rociar en los alrededores combustible y prenderles fuego..



Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de ambas personas, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado recababan evidencias hasta entrada la madrugada.



La emergencia se complicó aún más cuando, cerca de dos horas después, el fuego se reactivó y alcanzó cables de electricidad, provocando un apagón en varios sectores de la colonia, lo que aumentó el desconcierto y el temor entre los residentes. Además de reportarse detonaciones de arma de fuego.



Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas y la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación.