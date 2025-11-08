Ejecutan orden de aprehensión contra 'gitanos' en Santiago, NL

Fueron identificados por una pareja de la tercera edad como las personas que los engañaron para robarles 12 mil pesos y luego los amenazaron con un cuchillo

Una orden de aprehensión fue ejecutada contra dos mujeres y un hombre que decían ser gitanos para robar a sus clientes, luego de las labores de investigación realizadas por elementos de la Policía de Santiago.

Los detenidos son Valeria “N”, de 43 años de edad, con domicilio en el municipio de Monterrey; Patricia “N”, de 47 años, residente del municipio de Apodaca, y Héctor “N”, de 45, también de Monterrey, quienes fueron identificados por una pareja de la tercera edad como las personas que los engañaron para robarles 12 mil pesos y luego los amenazaron con un cuchillo para quitarles joyería diversa.

Según la declaración de los afectados, quienes presentaron la denuncia correspondiente, las mujeres llegaron a su domicilio en un vehículo con placas LYM948A, conducido por el hombre.

Las mujeres dijeron ser gitanas y les ofrecieron dinero y despensa por parte de una comunidad religiosa y luego se ofrecieron a bendecir su dinero con la promesa de que se les iba a multiplicar.

La pareja les permitió entrar a su domicilio y les entregaron 12 mil pesos, los cuales fueron envueltos en una franela roja y rociados con un spray, pero en un descuido, les cambiaron el envoltorio por uno con papeles. Después, los amenazaron con un cuchillo para hacerles entregar un anillo, una cadena y un reloj.

Tras la investigación de los elementos de PMI de Santiago, fue posible detener a los presuntos ladrones, los cuales fueron plenamente identificados por sus víctimas a través de la Cámara Gesell, ante lo cual, la Fiscalía General de Justicia del Estado, les ejecutó la orden de aprehensión correspondiente.