Ejecutan aprehensión a presunta banda criminal 'Los Peruanos'

Los cuatro, de acuerdo con las indagatorias, radicaban en la Ciudad de México y llegaron a Nuevo León para operar en hoteles y restaurantes de la metrópoli.

A los cuatro presuntos integrantes de la banda conocida como “Los Peruanos”, dedicada a robar extranjeros, se les ejecutó una orden de aprehensión y fueron enviados a diversos centros de reinserción social.

Aunque se presume que estarían relacionados con al menos cuatro casos, el arresto se efectuó por el robo que sufrió un ciudadano de Corea del Sur en el municipio de San Pedro.

La aprehensión fue formalizada el fin de semana por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones luego de que los ladrones fueran retenidos por la Policía de Monterrey.

A disposición de un juez de control se encuentran ahora Lourdes de 50 años y Jorge de 68, originarios de Perú; así como sus supuestos cómplices: Richard de 57 y José de 77, ambos mexicanos.

Los cuatro, de acuerdo con las indagatorias, radicaban en la Ciudad de México y llegaron a Nuevo León para operar en hoteles y restaurantes de la metrópoli.

El robo que llevó a su captura, -el del hombre surcoreano-, ocurrió en el sampetrino sector de Valle Oriente.

La víctima atendía una llamada telefónica en el comedor del hotel donde se hospedaba y al estar distraído los delincuentes se apoderaron de su maleta.

Al interior del articulo había un celular, una laptop, y objetos diversos que en conjunto tenían un valor superior a los $100 mil pesos.

Tras percatarse del delito, el afectado solicitó ayuda a los empleados del establecimiento, quienes llamaron a emergencias y mediante las cámaras de videovigilancia se obtuvo las características de la

banda y el automóvil en el que viajaban.

Horas más tarde, oficiales de la Policía de Monterrey detectaron el vehículo, un Kia blanco con placas de Durango circulando en su territorio.

Con la captura de los sospechosos se logró posteriormente encontrar las pertenencias del extranjero, que estaban en un casillero de la Central de Autobuses.