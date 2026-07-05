Ejecutan a un joven en su camioneta en Sierra Ventana

La víctima conducía un vehículo Mercedes-Benz negro e iba acompañada de su esposa y su hijo de aproximadamente tres años.

En un ataque con al menos diez disparos de arma de fuego, un joven fue asesinado cuando circulaba en su camioneta junto con su familia en la colonia Fomerrey 77 Sierra Ventana, en Monterrey.

La víctima conducía un vehículo Mercedes-Benz negro e iba acompañada de su esposa y su hijo de aproximadamente tres años.

De acuerdo con la versión inicial, al ir sobre la avenida Antiguo Camino a Villa de Santiago, una camioneta blanca que viajaba en el sentido contrario le cerró el paso intempestivamente a la altura del cruce con la calle Nayarit.

Delincuentes armados descendieron de la unidad y abrieron fuego una decena de veces en contra del joven, quien quedó sin vida en el asiento del conductor.

Tanto la esposa de la víctima como el menor de edad salieron de su camioneta terminado el atentado y buscaron refugio en comercios aledaños.

Aunque no fue identificado oficialmente en el sitio, trascendió que el fallecido tendría entre 25 y 30 años.

Elementos de la Cruz Roja se desplegaron a la zona; sin embargo, ya nada pudieron hacer por el atacado.

Fue a las 8:15 de la noche del sábado que se reportó la ejecución, provocando un despliegue de autoridades policiacas.

Agentes de Fuerza Civil y de la Fiscalía General de Justicia custodiaron la escena y levantaron evidencias, respectivamente.