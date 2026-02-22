Ejecutan a un hombre frente a domicilio en Guadalupe

En la escena del crimen, peritos localizaron al menos 13 casquillos percutidos calibre .223, correspondientes a arma larga

Un hombre fue asesinado a balazos en Guadalupe la noche del viernes frente a un domicilio ubicado en el número 1103 de la calle Tenochtitlán, en la colonia Infonavit La Joya, lo que generó un despliegue policiaco en la zona.

¿Dónde ocurrió el ataque en Guadalupe?

El reporte se registró alrededor de las 20:07 horas, cuando autoridades fueron alertadas sobre una persona lesionada por arma de fuego en el exterior de una vivienda.

Al arribo de los cuerpos de auxilio, se confirmó que la víctima se encontraba tirada boca abajo y ya no presentaba signos vitales.

Localizan casquillos calibre .223 en la escena

En la escena del crimen, peritos localizaron al menos 13 casquillos percutidos calibre .223, correspondientes a arma larga, los cuales quedaron esparcidos sobre la vía pública como parte de los indicios integrados a la carpeta de investigación.

Buscan a presunto agresor tras el ataque

De acuerdo con los primeros informes, el presunto responsable sería un hombre que vestía playera azul oscuro y pantalón café, quien habría huido del lugar tras cometer el ataque.

Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras agentes investigadores iniciaron las indagatorias para esclarecer los hechos e identificar tanto a la víctima como al agresor.