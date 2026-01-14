Ejecutan a un hombre en Valle de Lincoln, sector Minas

Vecinos del sector manifestaron su preocupación ante la recurrencia de hechos violentos en la zona, mientras continúan las investigaciones en el lugar

La violencia volvió a hacerse presente en la colonia Valle de Lincoln, en el sector de Minas, donde un hombre fue privado de la vida tras un ataque armado registrado la tarde de este martes 13 de enero de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Parga, cuando detonaciones de arma de fuego irrumpieron en la tranquilidad del sector y alertaron a los vecinos, quienes realizaron el reporte correspondiente a las líneas de emergencia.

Al arribo de las corporaciones de auxilio y seguridad, se confirmó que la víctima, de aproximadamente 35 años, ya no contaba con signos vitales, quien se encontraba en el porche de una casa, por lo que el área fue acordonada para preservar la escena y permitir las labores periciales.

El despliegue de elementos permanece en el sitio mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la identidad del hombre fallecido. Las autoridades investigadoras trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los probables responsables.

