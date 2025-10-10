Ejecutan a un hombre dentro de su domicilio en El Carmen

Rolando Villarreal, de 41 años, fue asesinado a balazos en su domicilio; autoridades investigan el ataque y buscan a los responsables

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una vivienda en la Colonia Rincón del Carmen, en el municipio de El Carmen, Nuevo León, hecho que provocó un fuerte despliegue policiaco durante la noche de este jueves.

El hallazgo se registró sobre la calle Rincón del Lago, donde elementos de seguridad fueron alertados por vecinos que reportaron detonaciones de arma de fuego en el sector.

Al ingresar al domicilio, los uniformados localizaron a un hombre sin vida, con varias heridas por proyectil de arma de fuego. La víctima fue identificada como Rolando Villarreal, de 41 años.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque habría sido directo y los agresores escaparon del lugar antes del arribo de las autoridades.

Fuentes policiales informaron que el ahora fallecido presuntamente contaba con antecedentes por robo y narcomenudeo, situación que será considerada como una de las posibles líneas de investigación.

La zona fue acordonada mientras agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el levantamiento de evidencias dentro del inmueble.

El cuerpo de Rolando Villarreal fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y ubicar a los responsables.