Ejecutan a tres personas en ataque armado en Escobedo

Los hechos ocurrieron en un domicilio en las calles Fresnillo y Artículo 72, en donde de acuerdo al reporte, se escucharon múltiples impactos de balas

Un ataque a balazos dejó como saldo a dos hombres y una mujer sin vida en la colonia Alianza Real en el municipio de Escobedo.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Fresnillo y Artículo 72, en donde de acuerdo al reporte, se escucharon múltiples impactos de balas.

Tras lo sucedido, elementos de la Proxpol de Escobedo llegaron al sitio y confirmaron la presencia de los tres cuerpos, los cuales ya no contaban con signos vitales.

La zona permanece acordonada por corporaciones de seguridad, mientras agentes ministeriales y servicios periciales realizan investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.