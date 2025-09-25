Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Ejecutan a tres personas en ataque armado en Escobedo

Por: Jared Villarreal

24 Septiembre 2025, 21:23

Compartir

Los hechos ocurrieron en un domicilio en las calles Fresnillo y Artículo 72, en donde de acuerdo al reporte, se escucharon múltiples impactos de balas

Ejecutan a tres personas en ataque armado en Escobedo

 Un ataque a balazos dejó como saldo a dos hombres y una mujer sin vida en la colonia Alianza Real en el municipio de Escobedo.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Fresnillo y Artículo 72, en donde de acuerdo al reporte, se escucharon múltiples impactos de balas. 

Tras lo sucedido, elementos de la Proxpol de Escobedo llegaron al sitio y confirmaron la presencia de los tres cuerpos, los cuales ya no contaban con signos vitales. 

La zona permanece acordonada por corporaciones de seguridad, mientras agentes ministeriales y servicios periciales realizan investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Comentarios