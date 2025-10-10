Ejecutan a repartidor de comida rápida en Juárez

Un repartidor de comida rápida fue asesinado a balazos la noche de este jueves en el porche de una vivienda ubicada en la Colonia Praderas del Oriente en Juárez

Un repartidor de comida rápida fue asesinado a balazos la noche de este jueves en el porche de una vivienda ubicada en la Colonia Praderas del Oriente, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El ataque fue reportado poco después de las 20:00 horas en la calle Desierto Sinaí, donde vecinos escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y alertaron a las autoridades sobre una persona tirada frente a un domicilio.

Al arribar al sitio, elementos policiales confirmaron que la víctima, identificada como Bernardo Reyes, de 33 años, ya no presentaba signos vitales. Trascendió que el hombre se desempeñaba como repartidor de comida rápida y que momentos antes del ataque habría llegado al lugar tras concluir una entrega.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque habría sido directo, aunque se desconocen las causas y la cantidad de participantes. Los agresores presuntamente huyeron en un vehículo, sin que hasta ahora se tenga información sobre su identidad o paradero.

La zona fue acordonada por la policía municipal mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos de la Fiscalía General de Justicia realizaban las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, en tanto las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.