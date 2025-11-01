Ejecutan a presunto contador de Montemorelos en Allende

Un ataque a plena luz del día sacudió el centro de Allende; la víctima, presuntamente un contador de Montemorelos, fue ejecutada dentro de una camioneta.

Un hombre fue ejecutado la tarde de este jueves en pleno centro del municipio de Allende, en un hecho que generó fuerte movilización policiaca y conmoción entre los habitantes. De manera extraoficial, se presume que la víctima sería un contador reconocido originario de Montemorelos.

El ataque ocurrió sobre la calle Benito Juárez, a escasos metros de la plaza principal, en el cruce con la Carretera Nacional. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre viajaba como copiloto en una camioneta RAM blanca con placas del estado de Nuevo León, cuando fue interceptado y agredido a balazos.

En el sitio, elementos ministeriales localizaron al menos dos casquillos percutidos de arma corta, lo que apunta a que el ataque se realizó a corta distancia.

Pese a la rápida llegada de la policía y cuerpos de auxilio, el hombre ya no contaba con signos vitales al momento del arribo de los socorristas.

Autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones acordonaron la zona y continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y confirmar la identidad del fallecido.