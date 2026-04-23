Ejecutan a pareja al interior de su departamento en Pesquería

Sujetos armados arriban al domicilio y disparan en repetidas ocasiones contra las víctimas mientras se encontraban descansando

Una pareja fue ejecutada durante la madrugada al interior del departamento que habitaba, en un complejo ubicado en la colonia Real Loreto, frente a un parque público.

Los hechos se registraron en el inmueble marcado como 105F, en la planta alta de unos departamentos situados en la calle San Arcadio, en su cruce con San Benito.

De acuerdo con reportes preliminares, sujetos armados arribaron al domicilio y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas mientras se encontraban descansando.

En la escena fueron localizados múltiples casquillos percutidos de arma de fuego calibre 9 milímetros, lo que confirmó la agresión directa.

El ataque generó alarma entre los vecinos del sector, ya que al menos 10 edificios de departamentos rodean el parque conocido como Gran Dinastía, delimitado por las calles San Arcadio, San Benito y San Arsenio.

Tras escuchar las detonaciones, residentes realizaron el reporte a los números de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal de Pesquería acudieron en primera instancia y, al ingresar al domicilio, confirmaron el fallecimiento de un hombre y una mujer.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas, sin embargo, se informó que la mujer tenía entre 35 y 40 años, era de complexión delgada y tez morena.

Posteriormente, arribaron agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos al grupo de homicidios, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes. También se presentó personal de la Guardia Nacional para resguardar la zona.

Las autoridades ya trabajan en la recolección de evidencias y en el análisis de posibles líneas de investigación para esclarecer el doble homicidio.

Hasta ahora no se reportan personas detenidas.