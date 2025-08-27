Ejecutan a mujer tras salir de prisión en la colonia Dos Ríos

Aunque las autoridades no han confirmado el móvil del ataque, no descartan que el asesinato de Abigail esté relacionado con sus antecedentes

Apenas unas semanas después de haber salido de prisión, una joven de 24 años, fue asesinada a balazos la noche del lunes en calles de la colonia Dos Ríos, en Guadalupe.

El ataque ocurrió cerca de las 23:00 horas en el cruce de Río Grande y Río Pánuco. De acuerdo con las primeras versiones, un hombre armado se aproximó a la víctima y, sin mediar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones. Uno de los disparos impactó en la cabeza de Abigail, provocándole la muerte de manera instantánea.

Al momento del crimen, la joven vestía una playera con letras de la marca BEBE, además de leggins y tenis en color negro. Paramédicos confirmaron su deceso en el lugar, mientras policías acordonaban la zona y vecinos permanecían resguardados en sus casas tras escuchar las detonaciones.

La historia de Abigail ya figuraba en reportes policiales. El pasado 10 de diciembre de 2024, fue detenida junto con un hombre identificado como Jonathan, de 30 años, en la misma colonia Dos Ríos. Durante aquel operativo, realizado en el cruce de Río Pánuco y Río Suchiate, elementos estatales y municipales les aseguraron un arma corta y 45 dosis de la droga conocida como cristal. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.

En esta ocasión, la escena del crimen quedó bajo resguardo de policías de Guadalupe y agentes ministeriales, mientras peritos recolectaban casquillos y evidencias que podrían ayudar a esclarecer el homicidio.

Aunque las autoridades no han confirmado el móvil del ataque, no descartan que el asesinato de Abigail esté relacionado con sus antecedentes, manteniendo abiertas otras líneas de investigación.