Ejecutan a mujer dentro de su domicilio en Pesquería

Una mujer fue asesinada a balazos la noche del martes en el interior de un domicilio de la colonia Lomas de San Martín, en el municipio de Pesquería, luego de que varios hombres armados irrumpieran de manera violenta en la vivienda.

El ataque se registró alrededor de las 20:20 horas en una casa ubicada sobre la calle Maratea, entre Lazio y Aldein. La víctima fue identificada de manera preliminar como Lucero Aglae Armenta Cavazos, quien se encontraba platicando con una amiga tras regresar de realizar compras en una tienda de conveniencia cercana.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos armados ingresó al domicilio y, sin mediar palabra, obligó a la acompañante de la mujer a tirarse al suelo.

Acto seguido, los agresores dispararon en al menos dos ocasiones contra Lucero Aglae de 35 años, provocándole heridas mortales que le arrebataron la vida de manera inmediata.

Vecinos señalaron que escucharon varias detonaciones, lo que generó pánico en la zona y llevó a los habitantes a resguardarse dentro de sus hogares. Minutos después, testigos reportaron el hecho a la Central de Radio, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio y autoridades policiacas.

Al arribo de personal de Protección Civil de Pesquería, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El área fue asegurada por elementos policiacos, mientras agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado recababan indicios balísticos y testimonios que permitan esclarecer la mecánica del crimen.

La vivienda permaneció bajo resguardo durante varias horas, mientras se realizaban las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley.