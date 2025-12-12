Ejecutan a joven y muere en vía pública en García

Vecinos del sector fueron quienes alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego cerca de su domicilio

La violencia volvió a cobrar una vida en el municipio de García. La tarde de este jueves se registró una nueva ejecución en la colonia Valle de las Grutas, sexto sector, donde un joven fue asesinado a balazos en plena vía pública.



Vecinos del sector fueron quienes alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la avenida Mineros y la calle Pelícano. Al arribo de policías municipales, localizaron el cuerpo de un joven tendido sobre la banqueta, ya sin signos vitales.



Hasta ahora, la víctima no ha sido identificada. De manera preliminar, se informó que vestía pantalón de mezclilla, playera y tenis en color blanco.



Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona mientras personal de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron las investigaciones correspondientes. No se reportaron personas detenidas ni se proporcionaron características sobre el o los responsables del ataque.