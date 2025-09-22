Ejecutan a joven tras una persecución en García

Luego de ser perseguido varias cuadras, un hombre fue ejecutado frente a una casa en el municipio de García.
El crimen ocurrió alrededor de las 23:00 horas del domingo, en la colonia Ampliación Los Nogales.
Las detonaciones de arma de fuego alarmaron a los vecinos que aún se encontraban afuera de sus domicilios.
Trascendió que la víctima fue perseguida por sujetos a bordo de una moto.
Esto sucedió sobre la calle Polvorín, y la ejecución ocurrió cuando Kevin, de aproximadamente 25 años de edad, intentó ingresar a una casa en la calle Ébanos.
Sobre la banqueta quedó tirado con varias heridas de arma de fuego.
Tras el asesinato, los asesinos se dieron a la fuga.
Elementos de la Policía Municipal fueron desplegados hasta esa zona de la colonia.
Sin embargo, una vez más, los delincuentes burlaron el cerco policial.