Ejecutan a joven tras una persecución en García

El joven de 25 años, fue abatido frente a una casa tras ser perseguido por sujetos en moto; los responsables lograron escapar

Luego de ser perseguido varias cuadras, un hombre fue ejecutado frente a una casa en el municipio de García.

El crimen ocurrió alrededor de las 23:00 horas del domingo, en la colonia Ampliación Los Nogales.

Las detonaciones de arma de fuego alarmaron a los vecinos que aún se encontraban afuera de sus domicilios.

Trascendió que la víctima fue perseguida por sujetos a bordo de una moto.

Esto sucedió sobre la calle Polvorín, y la ejecución ocurrió cuando Kevin, de aproximadamente 25 años de edad, intentó ingresar a una casa en la calle Ébanos.

Sobre la banqueta quedó tirado con varias heridas de arma de fuego.

Tras el asesinato, los asesinos se dieron a la fuga.

Elementos de la Policía Municipal fueron desplegados hasta esa zona de la colonia.

Sin embargo, una vez más, los delincuentes burlaron el cerco policial.