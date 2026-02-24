Ejecutan a joven de un disparo en la cabeza en Monterrey

Aunque fue trasladado de emergencia hasta el Hospital Tierra y Libertad por elementos de la Cruz Roja, el hombre murió minutos después

De un disparo en la cabeza un joven fue ejecutado al exterior de su domicilio en la colonia Croc, al norte de Monterrey, los atacantes, según testigos, llegaron en una motocicleta y un automóvil.

Dispararon en una ocasión a corta distancia e hirieron a la víctima en la zona izquierda del cráneo.

Muere tras ser trasladado a hospital

Aunque fue trasladado de emergencia hasta el Hospital Tierra y Libertad por elementos de la Cruz Roja, el hombre murió minutos después de haber ingresado.

Trascendió que tenía aproximadamente 30 años de edad y que era de tez morena.

Padre intentó perseguir a los agresores

Tras el atentado el padre de la víctima trató sin éxito de dar alcance a los atacantes por calles del sector, para luego regresar a su domicilio donde finalmente dio su declaración a oficiales de Fuerza Civil.

Fue sobre el cruce de las calles Lucha de Clases y 1 de mayo donde se registró la ejecución, a las 4:30 de la tarde del sábado.

Despliegan operativo en la zona

Con la intención de ubicar a los responsables la autoridad estatal montó un operativo de búsqueda con al menos dos retenes desplegados en la avenida Camino Real.

Al sitio arribaron agentes ministeriales quienes, se dijo de forma extraoficial, trabajaban para obtener las grabaciones de seguridad de un comercio frente al lugar de los hechos.

Una fuente reveló que tanto la víctima como su padre se dedicaban a recolectar escombro, y que su vivienda era utilizada como punto para consumir droga.