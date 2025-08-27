Ejecutan a joven cuando caminaba a su casa en Santa Catarina

Testigos señalaron que el joven caminaba sobre la avenida cuando fue sorprendido por un hombre armado que también se desplazaba a pie

Un joven de 22 años fue ejecutado a balazos cuando se dirigía a su casa en la colonia San Gilberto, en el municipio de Santa Catarina.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:50 horas de este lunes en el cruce de la Avenida Perimetral Norte y la calle San Juan del Río, donde la víctima quedó tendida frente a un negocio de pollos.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar tras recibir el reporte de personas que escucharon varias detonaciones, pero al revisar al herido confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con una fuente policiaca, el occiso fue identificado por sus familiares como Ángel Ignacio Francisco, de 22 años, quien recibió al menos tres impactos de arma de fuego a corta distancia.

Testigos señalaron que el joven caminaba sobre la avenida cuando fue sorprendido por un hombre armado que también se desplazaba a pie. Sin mediar palabra, el agresor sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, para luego huir corriendo por las calles aledañas.

Policías municipales y agentes ministeriales acudieron a la zona, acordonaron la vialidad y comenzaron con las indagatorias para tratar de esclarecer el móvil de la ejecución, así como la identidad del responsable.

El cuerpo del joven fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense, mientras la Agencia Estatal de Investigaciones abrió una carpeta para indagar el caso como un homicidio intencional.