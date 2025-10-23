Ejecutan a hombre y mujer en presunto punto de venta en Escobedo

De acuerdo con el testimonio de vecinos, el lugar era conocido como un punto de venta de droga, al que acudían con frecuencia personas

Una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos al interior de un domicilio en la colonia Villas de San Francisco, en el municipio de Escobedo, en lo que se investiga como un ataque directo relacionado con la venta de droga.

El doble homicidio fue reportado al filo de las 23:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Perico número 220 en su cruce con Guacamaya , donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Tras el arribo de elementos de Proxpol al porche de la casa, fue localizada sin vida una mujer identificada extraoficialmente como Magdalena Eguía Ortiz, mientras que en una de las habitaciones yacía el cuerpo de un hombre de entre 25 y 30 años, quien presentaba diversas heridas de bala.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el domicilio era conocido en el sector como un presunto punto de venta de droga, al que acudían con frecuencia personas para consumir o adquirir sustancias ilícitas.

Elementos de la Policía municipal y de la Agencia Estatal de Investigaciones resguardaron la zona, mientras que peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales recolectaron indicios balísticos en la escena.

Hasta el momento no se han reportado detenciones por el ataque, que mantiene bajo investigación la línea del narcomenudeo como posible móvil del crimen.