Ejecutan a hombre y hieren a otro en Balcones de García

Un ataque armado registrado la noche de este jueves en la colonia Balcones de García, en el municipio de García, Nuevo León, dejó como saldo un joven sin vida y otro más gravemente herido, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, dos jóvenes de 18 años fueron agredidos a balazos cuando se encontraban en el cruce de las calles Balcón de la Bahía y Balcón de la Loma, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, alrededor de las 20:30 horas.

En el sitio, uno de los jóvenes perdió la vida a consecuencia de las lesiones producidas por los impactos de bala, mientras que el segundo fue auxiliado por paramédicos y trasladado de urgencia a una clínica.

El despliegue policiaco se extendió hasta las instalaciones médicas ubicadas en la colonia Paseo del Nogal, donde el lesionado permaneció bajo atención especializada.

La víctima mortal fue identificada únicamente como Kendal, de 18 años de edad, en tanto que el joven herido responde al nombre de Jahir, también de 18 años. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud.

De manera preliminar, las investigaciones apuntan a que el ataque podría estar relacionado con actividades de narcomenudeo, aunque esta línea aún no ha sido confirmada y continúa bajo análisis por parte de las autoridades.

En el lugar de los hechos, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizan el peritaje correspondiente y la integración de la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los probables responsables.