Ejecutan a hombre originario de Tamaulipas en San Nicolás

Los restos del hombre fueron trasladados al anfiteatro del hospital universitario, los médicos forenses buscarán si el cuerpo presenta otro tipo de heridas.

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En la sala de un domicilio de la colonia Villa Esperanza, un hombre originario de Tamaulipas fue encontrado sin vida y con huellas de violencia.

Los hechos fueron reportados durante la madrugada del viernes en una casa de la calle Sierra de Tepehuanes y Sierra Los Ángeles.

De acuerdo con las investigaciones, se estableció que la víctima se encontraba en la sala del domicilio.

Los detectives de homicidios de la Policía Ministerial presumen que el o los asesinos conocían a la víctima.

Lo anterior a que ninguna de las puertas presentaba alguna forzadura.

Los elementos de Servicios Periciales ingresaron al lugar para levantar evidencias y buscar pistas para dar con los responsables.

Durante las investigaciones trascendió que el cuerpo de quien fue identificado como Jesús Roberto Rosales López, de 37 años, presentaba huellas de tortura y heridas de arma blanca.

Los restos del hombre fueron trasladados al anfiteatro del hospital universitario, donde los médicos forenses buscarán si el cuerpo presenta otro tipo de heridas.

Asimismo, en la escena de los hechos, los detectives localizaron restos de droga, por lo que el domicilio podría ser cateado en las próximas horas.

Asimismo, los agentes ministeriales investigaban las actividades de la víctima para poder establecer un presunto móvil del ataque.