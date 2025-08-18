Ejecutan a hombre en Santo Domingo, San Nicolás

Un hombre de 39 años, identificado como Emanuel, fue ejecutado a balazos en su domicilio de la colonia Santo Domingo, en San Nicolás de los Garza

Un hombre fue ejecutado a balazos en un domicilio ubicado en la Colonia Santo Domingo en el municipio de San Nicolás de la Garza. Los hechos ocurrieron en la calle Ramón Garcés con el número marcado con el 110, hasta donde llegaron sus ejecutores para privar de la vida a la víctima identificada como Emanuel, de 39 años. Según los primeros informes, dos presuntos masculinos le dispararon, ocasionando una herida por arma de fuego en región lumbar derecha y tráquea. Hasta el lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como la policía nicolaíta, para acordonar la zona e iniciar con las investigaciones correspondientes.