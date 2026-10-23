Ejecutan a hombre en Monterrey; detienen a presunto responsable

El investigado es señalado de disparar contra un sujeto que llegaba a su domicilio en compañía de su pareja e hijos en julio pasado.

Un hombre de 32 años fue asesinado a balazos cuando llegaba a su casa con su pareja y sus hijos, en la colonia Portal del Valle, en Monterrey.

Por estos hechos, Edgar “N”, de 39 años, fue notificado de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, mientras se encontraba internado en un penal estatal.

El ataque ocurrió el 24 de julio, en un domicilio de la calle Paileros. Según las investigaciones, la víctima, identificada como Jonathan, acababa de bajar de un vehículo junto a su familia cuando el presunto agresor se acercó caminando y comenzó a disparar.

Ante las detonaciones, la mujer y los niños buscaron dónde protegerse, mientras que Jonathan recibió varios impactos de bala y murió en el lugar.

Después del ataque, el presunto responsable corrió hacia un vehículo donde otro hombre lo esperaba para escapar.

Edgar “N” permanece en prisión, a disposición de un juez de control, mientras enfrenta el proceso penal por este homicidio.