Ejecutan a hombre en la colonia Villa Santa Cecilia

Localizan al menos siete casquillos percutidos de arma corta a un costado del cuerpo, lo que refuerza la línea de investigación sobre un ataque directo

Un hombre murió tras ser atacado a balazos la noche de este domingo 5 de abril en calles de la colonia Villa Santa Cecilia, en el municipio de Monterrey, en un hecho violento que generó una rápida movilización de cuerpos de seguridad y auxilio.

El reporte de detonaciones de arma de fuego se registró alrededor de las 20:30 horas en el cruce de las calles Luis M. Farias y Bolonia, lo que alertó a vecinos del sector, quienes de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades.

Al arribar al sitio, elementos estatales localizaron a un hombre con múltiples impactos de bala, tendido sobre la vía pública. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención médica; sin embargo, tras su valoración, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Mario Alexis Reta, de 26 años, quien era de complexión media, tez morena y cabello corto en color negro. Vestía una sudadera azul, pantalón deportivo negro y tenis blancos al momento de la agresión.

En la escena del crimen, peritos localizaron al menos siete casquillos percutidos de arma corta a un costado del cuerpo, lo que refuerza la línea de investigación sobre un ataque directo. De acuerdo con los primeros indicios, uno o más sujetos armados habrían llegado al lugar para disparar en contra del joven y posteriormente huir.

La zona fue acordonada mientras agentes ministeriales realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

En tanto, se implementó un operativo en colonias aledañas en busca de los presuntos responsables, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas.