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Ejecutan a hombre en la colonia Villa Santa Cecilia, en Monterrey

Por: Carlos Enríquez

05 Abril 2026, 22:03

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Peritos ubicaron al menos siete casquillos percutidos de arma corta a un costado del cuerpo, lo que refuerza la línea de investigación sobre un ataque directo.

Ejecutan a hombre en la colonia Villa Santa Cecilia, en Monterrey

Un hombre murió tras ser atacado a balazos la noche de este domingo 5 de abril en la colonia Villa Santa Cecilia, en Monterrey, lo que generó una movilización de cuerpos de seguridad y auxilio.

El reporte de detonaciones de arma de fuego se registró alrededor de las 20:30 horas en el cruce de las calles Luis M. Varillas y Bolonia, lo que alertó a vecinos del sector, quienes solicitaron la presencia de las autoridades.

Al arribar al sitio, elementos estatales localizaron a un hombre con múltiples impactos de bala, tendido sobre la vía pública. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención médica; sin embargo, tras su valoración, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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¿Quién es la víctima?

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Mario Alexis Reta, de 26 años, de complexión media, tez morena y cabello corto negro. Vestía sudadera azul, pantalón deportivo negro y tenis blancos al momento de la agresión.

En el lugar, peritos ubicaron al menos siete casquillos percutidos de arma corta a un costado del cuerpo, lo que refuerza la línea de investigación sobre un ataque directo. De acuerdo con los primeros indicios, uno o más sujetos armados habrían llegado para disparar contra el joven y posteriormente huir.

La zona fue acordonada mientras agentes ministeriales realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

Se implementó un operativo en colonias aledañas en busca de los presuntos responsables; sin embargo, hasta el momento no se han reportado detenciones.

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