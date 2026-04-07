Ejecutan a hombre en la colonia Villa Santa Cecilia, en Monterrey

Peritos ubicaron al menos siete casquillos percutidos de arma corta a un costado del cuerpo, lo que refuerza la línea de investigación sobre un ataque directo.

Un hombre murió tras ser atacado a balazos la noche de este domingo 5 de abril en la colonia Villa Santa Cecilia, en Monterrey, lo que generó una movilización de cuerpos de seguridad y auxilio.

El reporte de detonaciones de arma de fuego se registró alrededor de las 20:30 horas en el cruce de las calles Luis M. Varillas y Bolonia, lo que alertó a vecinos del sector, quienes solicitaron la presencia de las autoridades.

Al arribar al sitio, elementos estatales localizaron a un hombre con múltiples impactos de bala, tendido sobre la vía pública. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención médica; sin embargo, tras su valoración, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

¿Quién es la víctima?

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Mario Alexis Reta, de 26 años, de complexión media, tez morena y cabello corto negro. Vestía sudadera azul, pantalón deportivo negro y tenis blancos al momento de la agresión.

En el lugar, peritos ubicaron al menos siete casquillos percutidos de arma corta a un costado del cuerpo, lo que refuerza la línea de investigación sobre un ataque directo. De acuerdo con los primeros indicios, uno o más sujetos armados habrían llegado para disparar contra el joven y posteriormente huir.

La zona fue acordonada mientras agentes ministeriales realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

Se implementó un operativo en colonias aledañas en busca de los presuntos responsables; sin embargo, hasta el momento no se han reportado detenciones.