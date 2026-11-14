Ejecutan a hombre en la colonia Tamaulipas, en Guadalupe

Elementos de seguridad y agentes investigadores acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer cómo ocurrió la agresión.

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Un hombre fue localizado sin vida durante la madrugada de este viernes en el cruce de las calles Ciudad Madero, entre Guadalupe Victoria y Tampico, en la colonia Tamaulipas, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando, de acuerdo con versiones preliminares, el hombre presuntamente circulaba a bordo de una motocicleta a exceso de velocidad, aparentemente mientras era perseguido.

Trascendió que, durante la persecución, habría dejado la motocicleta para posteriormente intentar refugiarse en un domicilio ubicado justo en la esquina del mencionado cruce.

Sin embargo, ya no habría logrado ponerse a salvo, pues fue localizado sin vida en el exterior del inmueble.

Hasta el momento, no se ha establecido si la víctima ya presentaba lesiones antes de llegar al sitio o si fue atacada cuando intentaba ingresar a su vivienda.

Elementos de seguridad y agentes investigadores acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer cómo ocurrió la agresión.

La identidad de la víctima y el móvil del crimen permanecen sin confirmarse.