Ejecutan a hombre en Juárez; habría sobrevivido a ataques previos

Testigos señalaron que los agresores escaparon a bordo de una motocicleta tras cometer el crimen, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Un hombre de 26 años fue asesinado a balazos la noche de este domingo en calles de la colonia Santa Mónica, sector 14, en el municipio de Juárez, lo que generó una intensa movilización policiaca en la zona.

El ataque fue reportado alrededor de las 22:00 horas sobre la calle San Jacinto, entre San Diego y la avenida Acueducto León, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al arribo de paramédicos, localizaron a la víctima tendida en la vía pública con al menos cuatro impactos de bala en la cabeza, confirmando que ya no contaba con signos vitales. En la escena, autoridades localizaron indicios de al menos seis disparos realizados por los agresores.

De manera extraoficial, el fallecido fue identificado como Ricardo, de 26 años, apodado “El Huaino”. Trascendió que en ocasiones anteriores habría sobrevivido a por lo menos dos ataques armados.

Asimismo, se informó que el pasado 13 de febrero había sido detenido presuntamente en posesión de sustancias ilícitas, además de contar con antecedentes relacionados con delitos contra la salud.

Testigos señalaron que los agresores escaparon a bordo de una motocicleta tras cometer el crimen, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Elementos de la Policía municipal resguardaron la escena, mientras agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales iniciaron las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias.