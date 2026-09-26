Ejecutan a hombre en Fomerrey 10 Norte en Monterrey

En el sitio fueron localizados al menos cinco casquillos percutidos, los cuales fueron recolectados como parte de las investigaciones.

Un hombre de aproximadamente 50 años fue asesinado a balazos durante la madrugada en calles de la colonia Fomerrey 10, en Monterrey.

El ataque ocurrió sobre la calle Cordillera, en su cruce con Julio A. Roca, donde fueron reportadas detonaciones de arma de fuego.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado.

En el sitio fueron localizados al menos cinco casquillos percutidos, los cuales fueron recolectados como parte de las investigaciones.

Momentos más tarde, a varias cuadras del lugar, autoridades localizaron y aseguraron una motocicleta que presuntamente estaría relacionada con el crimen.

Elementos de Fuerza Civil acordonaron la zona, mientras agentes ministeriales y peritos realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios y tratar de establecer el móvil del homicidio.