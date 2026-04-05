Ejecutan a hombre en domicilio en Colinas del Sol, en Juárez

Sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta arribaron al inmueble y dispararon en múltiples ocasiones contra la víctima.

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de un domicilio en la colonia Colinas del Sol cuarto sector, en el municipio de Juárez, durante la madrugada de este miércoles 01 de abril.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de la 12:00 horas en el cruce de las calles Anáhuac y Cola de Caballo, cuando sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta arribaron al inmueble y dispararon en múltiples ocasiones contra la víctima.

Tras el ataque, vecinos del sector alertaron a las autoridades, lo que generó la movilización de elementos municipales hacia el sitio. A su llegada, solicitaron el apoyo de cuerpos de auxilio, quienes confirmaron que el hombre, de aproximadamente 35 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

En el lugar se informó que la víctima presentaba al menos siete impactos de arma de fuego en el cuerpo, presuntamente de arma corta.

La zona fue acordonada para las investigaciones correspondientes, mientras que personal pericial localizó al menos cinco casquillos en la escena del crimen.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al sitio para iniciar con las indagatorias y el levantamiento de evidencias.