Ejecutan a hombre en cuarto de renta en la colonia Los Altos

La zona fue acordonada para permitir las labores de investigación y la recolección de evidencias por parte de los peritos y agentes ministeriales

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Un hombre de 27 años fue encontrado sin vida durante la noche del jueves al interior de un cuarto de renta en una vecindad ubicada en la Colonia Los Altos, al poniente de Monterrey, luego de que vecinos reportaran haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Lagos de Moreno y Cocula, donde elementos de la Policía de Monterrey acudieron tras recibir reportes sobre disparos en el sector.

Al ingresar a la propiedad, los oficiales localizaron a un hombre con diversas heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, quien ya no presentaba signos vitales.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Humberto José Alvarado Sándoval, de 27 años de edad.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre presentaba al menos cuatro impactos de bala. Testigos señalaron haber escuchado las detonaciones momentos antes de que se realizara el reporte a las autoridades.

La zona fue acordonada para permitir las labores de investigación y la recolección de evidencias por parte de los peritos y agentes ministeriales.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para establecer cómo ocurrió la agresión y determinar el móvil del crimen.