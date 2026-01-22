Ejecutan a hombre en colonia Infonavit CROC en Monterrey

Tras las detonaciones llamaron a los cuerpos de emergencia de Cruz Roja y CRUm estatal, quienes no pudieron hacer nada por el

Un hombre murió luego de un ataque armado a las afueras de su vivienda la tarde del miércoles en la colonia Infonavit Croc en Monterrey.

Según vecinos fueron cuatro balazos los que se escucharon y le quitaron la vida al hombre de 40 años conocido como “Lupe”, tras las detonaciones llamaron a los cuerpos de emergencia de Cruz Roja y CRUm estatal, quienes no pudieron hacer nada por el, pues ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo del hombre quedó tendido en un sillón afuera de su vivienda ubicada en la calle conocida obrera, en su cruce con Gustavo Díaz Ordaz.

Al momento, elementos de fuerza civil y agentes de la fiscalía, así como personal del instituto de criminalística y servicios periciales, se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de él o los responsables.