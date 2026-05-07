Ejecutan a hombre en calles de la colonia Miguel Hidalgo

De acuerdo con las primeras indagatorias, hombres armados arribaron al lugar y abrieron fuego de manera directa contra el ahora occiso para después escapar

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del miércoles en calles de la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio de Guadalupe, lo que provocó una intensa movilización policiaca y el cierre parcial de la zona.

El ataque fue reportado alrededor de las 20:38 horas sobre el cruce de las calles Ingeniería Civil y Petroquímica, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al sitio, cuerpos de auxilio localizaron a un hombre de entre 35 y 40 años tirado sobre la vía pública, quien ya no contaba con signos vitales debido a las heridas de bala que presentaba.

La víctima vestía camiseta sin mangas, bermuda en color negro y tenis oscuros. De manera extraoficial, fue identificado como Ricardo Sánchez Ibarra, de 36 años.

De acuerdo con las primeras indagatorias, hombres armados arribaron al lugar y abrieron fuego de manera directa contra el ahora occiso para después escapar a bordo de una motocicleta.

En la escena del crimen, personal de servicios periciales localizó al menos dos casquillos calibre 9 milímetros, los cuales fueron asegurados como parte de las investigaciones.

Trascendió que el fallecido presuntamente contaba con antecedentes por robo con violencia y delitos contra la salud.

Elementos de la Policía de Guadalupe y agentes ministeriales resguardaron el área mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo al anfiteatro.