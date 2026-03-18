Ejecutan a hombre dentro de su vivienda en Rancho Viejo

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Hacienda de Aguilera y Rancho de Aguilera, a escasos metros de la Unidad Básica de Rehabilitación municipal

Un hombre fue ejecutado a balazos al interior de su domicilio, en un ataque registrado durante la tarde de este martes, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron en la colonia Rancho Viejo, en el cruce de las calles Hacienda de Aguilera y Rancho de Aguilera, a escasos metros de la Unidad Básica de Rehabilitación municipal.

De acuerdo con versiones de testigos y vecinos del sector, se escucharon al menos ocho detonaciones de arma de fuego, lo que alertó a los habitantes de la zona, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Según una fuente policial, el ataque fue perpetrado por dos personas armadas, quienes arribaron al sitio a bordo de motocicletas.

Tras el ataque, el hombre quedó sin vida al interior de la vivienda, que aparentemente estaría relacionada con el narcomenudeo.

Minutos después del reporte, al lugar arribaron elementos de la Policía de Guadalupe, quienes procedieron a acordonar la zona para preservar la escena del crimen y evitar la alteración de evidencias.

Más tarde, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al sitio para realizar el levantamiento de indicios y recabar pruebas que permitan esclarecer el homicidio.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas y las autoridades continúan con las indagatorias para establecer el móvil del ataque, así como la identidad de él o los responsables de este hecho violento.