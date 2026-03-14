Ejecutan a hombre dentro de su camioneta en la colonia Industrial

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación y continúan con las indagatorias para determinar si se trató de un ataque premeditado

Un hombre identificado como Gabriel Camacho, fue asesinado a balazos al interior de su camioneta, en un ataque directo registrado en la colonia Industrial, en el municipio de Monterrey, lo que generó una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Bocanegra y José Trinidad Villagómez, donde la víctima se encontraba a bordo de una camioneta en color blanco.

Fue en ese punto donde, según información extraoficial, el presunto agresor arribó al lugar, se aproximó al vehículo y subió a la unidad.

Las versiones recabadas en el sitio señalan que el atacante se sentó del lado del conductor y, sin mediar palabra, accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra la víctima, provocándole múltiples heridas de bala.

Debido a la gravedad de los impactos, el hombre perdió la vida de manera casi inmediata dentro del vehículo.

Tras las detonaciones, vecinos del sector realizaron el reporte a las autoridades, lo que derivó en el arribo de elementos de la Policía de Monterrey, quienes procedieron a acordonar el área para resguardar la escena del crimen y evitar la alteración de posibles indicios.

Minutos más tarde, también acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes tras revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Posteriormente, al lugar se presentaron agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como personal de Servicios Periciales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

Los peritos realizaron el levantamiento de casquillos y otros indicios balísticos, además de efectuar la inspección del vehículo y del área circundante, con el objetivo de esclarecer el móvil del ataque y dar con el o los responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este homicidio.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación y continúan con las indagatorias para determinar si se trató de un ataque premeditado y establecer la identidad del agresor.

El sitio permaneció acordonado mientras se llevaban a cabo las labores periciales correspondientes.