Ejecutan a hombre afuera de taller mecánico en Monterrey

Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba al interior de un negocio la noche de este jueves, en un ataque que desató una intensa movilización policiaca en calles del oriente de Monterrey.

El crimen se registró alrededor de las 20:30 horas, en el cruce de las calles Luis G. Urbina y Emiliano Zapata en la colonia Fabriles, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba dentro de un negocio de torno y soldadura cuando fue agredida a balazos.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el hombre ya no presentaba signos vitales al momento de la valoración.

La persona fallecida fue identificada de manera extraoficial como Juan Ramón, cuyo cuerpo quedó al interior del establecimiento, el cual fue acordonado para las diligencias correspondientes. En el lugar se localizaron indicios balísticos, mientras peritos realizaban el levantamiento de evidencias.

La zona permaneció resguardada durante varios minutos, lo que generó cierres viales y expectación entre habitantes del sector. Autoridades municipales acudieron para tomar conocimiento de los hechos y colaborar en el inicio de las investigaciones de la Fiscalía de Nuevo León que permitan esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.