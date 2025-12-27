Ejecutan a hombre a bordo de su camioneta en Santa Catarina

Tras la agresión en la colonia Rincón del Poniente, la víctima fue trasladada en el mismo vehículo a la Clínica 7 del IMSS, en San Pedro, donde murió

Un hombre identificado como José Villarreal, de 46 años de edad, fue asesinado a balazos mientras se encontraba al interior de su camioneta, en el municipio de Santa Catarina.

El ataque se registró en la colonia Rincón del Poniente, sobre la calle Rincón de la Sierra. Tras la agresión, la víctima fue trasladada en el mismo vehículo a la Clínica 7 del IMSS, ubicada en el municipio de San Pedro.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el hombre perdió la vida mientras recibía atención médica.

Elementos ministeriales acudieron tanto al lugar de los hechos como al nosocomio para realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, así como si hay personas detenidas en relación con este hecho.