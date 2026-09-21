Ejecutan a dueño de casa de cambio en Cumbres

El atentado ocurrió sobre la calle Fray Marcos de Niza, casi en el cruce con Pedro Ursúa, aproximadamente a las 8:45 de la noche del sábado

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Un hombre, identificado extraoficialmente como el dueño de una casa de cambio en Escobedo, fue ejecutado cuando conducía su camioneta en calles de la colonia Cumbres Cuarto Sector, en Monterrey.

La víctima, Federico Elizondo, de 48 años, presentaba múltiples heridas de bala en el pecho.

Trascendió que el asesino se acercó al vehículo desde el lado del copiloto y abrió fuego en al menos cinco ocasiones.

Todavía con vida, el conductor alcanzó a descender para pedir ayuda, sin embargo, finalmente se desvaneció sobre una banqueta a unos metros de distancia.

Ataque ocurrió en Cumbres Cuarto Sector

El atentado ocurrió sobre la calle Fray Marcos de Niza, casi en el cruce con Pedro Ursúa, aproximadamente a las 8:45 de la noche del sábado.

El sonido de los disparos alertó a los habitantes del sector, quienes reportaron el hecho violento al 911.

Para brindar auxilio llegó personal de la Cruz Roja, pero la víctima ya no presentaba signos vitales.

Fiscalía localiza casquillos dentro de la camioneta

Al interior de la camioneta —una Jeep Grand Cherokee— elementos de la Fiscalía General de Justicia localizaron cinco casquillos.