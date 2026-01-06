Ejecutan a dos hombres en la colonia Ampliación Nogales, García

Se presume que posteriormente, los agresores irrumpieron en el inmueble y dispararon contra otro hombre que se hallaba en el interior.

Dos hombres fueron ejecutados a balazos la noche del domingo en la colonia Ampliación Nogales, en el municipio de García, luego de un ataque armado directo perpetrado por sujetos que se desplazaban en un vehículo.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:50 horas en un domicilio marcado con el número 420 de la calle Manzano, donde, de acuerdo con las primeras investigaciones, hombres armados arribaron al sitio y abrieron fuego contra un individuo que se encontraba al exterior de la vivienda.

Se presume que posteriormente, los agresores irrumpieron en el inmueble y dispararon contra otro hombre que se hallaba en el interior.

Tras el ataque, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil de García, quienes confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales, presentando múltiples impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

De manera preliminar, fuentes cercanas a la investigación señalaron que las víctimas presuntamente serían padre e hijo, y que una de las principales líneas de investigación estaría relacionada con actividades de narcomenudeo. Trascendió además que uno de los hombres fallecidos contaba con antecedentes por delitos contra la salud, información que ya es analizada por las autoridades correspondientes.

En la escena del crimen fueron localizados diversos casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados como parte de la evidencia para el esclarecimiento del doble homicidio. Elementos periciales realizaron el levantamiento de indicios y recabaron información que permita establecer la mecánica del ataque y dar con los responsables.

Cabe destacar que este hecho violento ocurre a tan solo dos cuadras de distancia de otro ataque registrado el pasado viernes 2 de enero, cuando un hombre fue ejecutado a balazos mientras se encontraba a bordo de su camioneta, tras ser atacado por al menos dos sujetos armados, lo que ha encendido la alerta entre los habitantes de este sector del municipio.