Ejecutan a dos hombres en colonia Reforma, Monterrey

Por: Esmeralda Valdez 21 Septiembre 2025, 15:32

Guardia Nacional y Servicios Periciales acudieron a la colonia Reforma y calle 25 de abril en Monterrey al reporte de dos hombres sin vida sobre la vía pública

Elementos de la Guardia Nacional, Servicios Periciales y Fuerza Civil acudieron a un reporte por detonaciones de arma de fuego en la colonia Reforma y calle 25 de abril en el municipio de Monterrey este domingo por la tarde. Al llegar al lugar que se ubica al norte de Monterrey, los oficiales localizaron a dos hombres sin vida sobre la vía pública. Vecinos informan que se escucharon 14 detonaciones de arma de fuego alrededor de las 13:00 horas. También reconocieron a uno de los occisos como Daniel, de aproximadamente 30 años de edad. El otro hombre, hasta el momento, no ha sido identificado. La zona continúa asegurada por las corporaciones de seguridad para iniciar con las investigaciones correspondientes.