Ejecutan a conductor en García; hijo de 3 años resulta herido

Un ataque a balazos registrado la noche del domingo en calles de la colonia Valle de San Blas, en García, dejó como saldo la muerte de un hombre y un niño de apenas tres años herido.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas en el cruce de las calles Andrés Vesalio y William Hervey, cuando la víctima, identificada como Joel Rodríguez, de 34 años, se desplazaba en un vehículo en color blanco acompañado de su esposa y su pequeño hijo.

De acuerdo con los reportes, hombres armados interceptaron al conductor y abrieron fuego en su contra, provocándole la muerte de manera inmediata. Durante la agresión, el menor resultó alcanzado por las balas, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital de la localidad.

Vecinos señalaron que el hombre asesinado residía en la misma colonia, lo que incrementó la consternación entre los habitantes, quienes presenciaron la rápida movilización de las autoridades.

Elementos de la policía y agentes ministeriales acudieron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes sobre la ejecución. El vehículo de la víctima quedó detenido a media calle, con visibles impactos de arma de fuego en la carrocería.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho violento.