Ejecutan a balazos a un hombre en Barrio San Pedro, en Monterrey

Agresores armados a bordo de una motocicleta dispararon contra la víctima en el cruce de las calles Cefas y Camino de la Pradera.

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Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a balazos en plena vía pública, frente a un parque de la colonia Barrio San Pedro, al norte del municipio de Monterrey, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y agentes ministeriales.

El ataque se registró en el cruce de las calles Cefas y Camino de la Pradera, donde, de acuerdo con los primeros informes, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y abrieron fuego en su contra. Uno de los proyectiles lo impactó en la cabeza, provocándole la muerte.

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de Fuerza Civil y agentes de la Fiscalía General de Justicia arribaron al sitio y desplegaron un operativo para resguardar la escena, mientras se iniciaban las primeras investigaciones.

Minutos más tarde, Servicios Periciales comenzó con el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

De momento, no se ha informado sobre personas detenidas, mientras que las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el homicidio.