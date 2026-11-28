Ejecutan a balazos a joven en Unidad Modelo de Monterrey

Por: Danea Lázaro 28 Noviembre 2026, 01:04 Compartir

Las autoridades atendieron el reporte en la calle Mixteca, donde personal de Cruz Roja confirmó que el joven de unos 30 años no tenía signos.

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Un hombre fue asesinado a balazos en las calles de la colonia Unidad Modelo, al norte de la ciudad de Monterrey. Los hechos ocurrieron sobre la calle Mixteca, donde las autoridades recibieron el reporte de una persona lesionada por arma de fuego. Atención de emergencias y diligencias en el lugar Al lugar se movilizó personal de Cruz Roja, quienes intentaron auxiliar a la víctima; sin embargo, ya no contaba con signos vitales. También se movilizaron policías y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía, quienes confirmaron el hecho al visualizar el cuerpo del joven de aproximadamente 30 años de edad, junto a una motocicleta. El ahora occiso presentaba la lesión penetrante por arma de fuego en el hemitórax derecho superior anterior; se comenzarán con las investigaciones para dar con el paradero de él o los agresores.